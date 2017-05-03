Real Madrid finalin kapısını araladı

Zorlu mücadeleye oldukça istekli ve etkili başlayan Real Madrid, 10. dakikada Portekizli yıldızı Ronaldo'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da baskılı oynayan Real, yakaladığı fırsatlarda kaleci Oblak'ı geçemedi. İlk 25 dakikada rakip kaleye 10 şut yollayan Real karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Atletico, 31. dakikaad Godin ile gole yaklaşsa da, Real Madrid soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda rakibine yine fazla şans tanımayan Real Madrid, 73. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinden güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Ronaldo, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı 2'ye çıkardı.

86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, yakın mesafeden attığı golle hat-trick yaptı. Kalan kısa sürelik bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Real Madrid, sahadan 3-0 galip ayrılarak Vicente Calderon'da yapılacak rövanş öncesinde çok büyük bir avantaj yakaladı.