 Higuain finalin kapısını araladı – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    finalin kapısını araladı

    Higuain finalin kapısını araladı

    Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco'yu 90 milyon euroluk transferi Gonzalo 'in golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti.

    Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco'yu 90 milyon euroluk transferi Gonzalo 'in golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti.

    Stade Louis II Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalyan temsilcisi Juventus'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 59. dakikalarda Gonzalo Higuain kaydetti.

    Juventus, bu galibiyetle 9 Mayıs'ta İtalya'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:39
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