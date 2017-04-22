İşte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Monaco, Juventus ile eşleşirken, diğer tarafta da İspanya derbisinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşacak.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.
İspanyol takımlarının eşleşmesinde organizasyonun son şampiyonu İspanyol temsilcisi Real Madrid, ilk maçta Atletico Madrid'i evinde ağırlayacak.
Yarı finalin diğer müsabakasında ise Fransa temsilcisi Monaco ile İtalya ekibi Juventus karşılaşacak. İlk karşılaşma, Fransa'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 2-3 Mayıs'ta, rövanşlar ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Final maçına ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:37
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
İşte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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