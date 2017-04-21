 Kuralar çekiliyor – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Kuralar çekiliyor

    Kuralar çekiliyor

    ve Avrupa Ligi'nde son 4'e kalan takımların kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

    Saat 12.30'da başlayacak kura çekiminde önce Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek ardından da 14.00'te Avrupa Ligi kuraları çekilmeye başlanacak. Yarı finalin ilk maçları 4 Mayıs, rövanşlar 11 Mayıs'ta oynanacak; final ise 24 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45'de Stockholm'de...
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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