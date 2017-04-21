Kuralar çekiliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 4'e kalan takımların kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
Saat 12.30'da başlayacak kura çekiminde önce Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek ardından da 14.00'te Avrupa Ligi kuraları çekilmeye başlanacak. Yarı finalin ilk maçları 4 Mayıs, rövanşlar 11 Mayıs'ta oynanacak; final ise 24 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45'de Stockholm'de...
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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