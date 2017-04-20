Monaco 13 yıl sonra yarı finalde
Monaco, Borussia Dortmund'u toplamda 6-3'lük skorla eleyerek 13 yıl sonra ilk defa; tarihinde ise dördüncü kez Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ilk maçta 3-2'lik skorla devirdiği Borussia Dortmund'u sahasında konuk eden Monaco, Alman devini bu kez de 3-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada sezonun flaş ismi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
17. dakikada sahneye çıkan Radamel Falcao, Monaco'yu 2-0 öne geçiren golü kaydederken, UEFA Avrupa Kupaları'nda çıktığı 50. maçında 45. golüne ulaştı.
İlk yarı Monaco'nun 2-0'lık üstünlüğüyle geçilirken, Borussia Dortmund 48. dakikada Marco Reus'un golüyle farkı bire indirdi: 2-1.
Borussia Dortmund'un umutlarını bitiren gol, 81. dakikada henüz bir dakika önce oyuna giren Valere Germain'den geldi ve Monaco 90 dakika sonunda 3-1, toplamda da 6-3'lük skorla yarı finale yükselen taraf oldu.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Monaco 13 yıl sonra yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.