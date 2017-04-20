UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ilk maçta 3-2'lik skorla devirdiği Borussia Dortmund'u sahasında konuk eden Monaco, Alman devini bu kez de 3-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada sezonun flaş ismi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

17. dakikada sahneye çıkan Radamel Falcao, Monaco'yu 2-0 öne geçiren golü kaydederken, UEFA Avrupa Kupaları'nda çıktığı 50. maçında 45. golüne ulaştı.

İlk yarı Monaco'nun 2-0'lık üstünlüğüyle geçilirken, Borussia Dortmund 48. dakikada Marco Reus'un golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Borussia Dortmund'un umutlarını bitiren gol, 81. dakikada henüz bir dakika önce oyuna giren Valere Germain'den geldi ve Monaco 90 dakika sonunda 3-1, toplamda da 6-3'lük skorla yarı finale yükselen taraf oldu.