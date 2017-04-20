 Monaco 13 yıl sonra yarı finalde – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    13 yıl sonra yarı finalde

    <a href="/index/monaco?id=59b66da3-9800-4df7-930b-d829abad35af" class="" rel="tag">Monaco</a> 13 yıl sonra yarı finalde

    , Borussia Dortmund'u toplamda 6-3'lük skorla eleyerek 13 yıl sonra ilk defa; tarihinde ise dördüncü kez Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ilk maçta 3-2'lik skorla devirdiği Borussia Dortmund'u sahasında konuk eden , Alman devini bu kez de 3-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

    Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada sezonun flaş ismi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    17. dakikada sahneye çıkan Radamel Falcao, 'yu 2-0 öne geçiren golü kaydederken, UEFA Avrupa Kupaları'nda çıktığı 50. maçında 45. golüne ulaştı.

    İlk yarı Monaco'nun 2-0'lık üstünlüğüyle geçilirken, Borussia Dortmund 48. dakikada Marco Reus'un golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

    Borussia Dortmund'un umutlarını bitiren gol, 81. dakikada henüz bir dakika önce oyuna giren Valere Germain'den geldi ve Monaco 90 dakika sonunda 3-1, toplamda da 6-3'lük skorla yarı finale yükselen taraf oldu.

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    13 yıl sonra yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.