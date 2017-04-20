Barcelona tamam Juventus devam
Barcelona karşısında 3-0'ın rövanşında Camp Nou'da golsüz beraberlikle ayrılan Juventus yarı finale adını yazdırdı.
İki takım da ideal 11'leriyle sahaya çıkarken Barcelona maça beklendiği gibi baskılı başladı. Messi ile net pozisyonlara giren Katalan ekibi kaleyi bulmakta zorlandı. Juventus'un tecrübeli savunmacıları da maç boyunca rakiplerine zor anlar yaşattılar.
İlk yarı 0-0 sona ererken Barça ikinci yarı baskısını daha artırdı. Rakitic'i çıkarıp yerine Paco Alcacer'i alan Luis Enrique yine İtalyan savunmasını aşmayaı başaramadı.
Maç golsüz eşitlikle sona ererken Juventus, ilk maçtaki 3-0'ın avantajıyla turu geçen taraf oldu. Juventus, Barcelona'dan iki maçta da gol yemeyerek büyük bir iş çıkardı. Torino ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece 2 gol yerken 8 maçı gol yemeden tamamladı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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