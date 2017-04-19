 "Yersiz ve ölçüsüz!" – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    "Yersiz ve ölçüsüz!"

    "Yersiz ve ölçüsüz!"

    , çeyrek finalinde ile oynadığı rövanş karşılaşmasının devre arasında İspanyol polisinin Alman taraftarlara "yersiz ve ölçüsüz" müdahalesi gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulundu.

    Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın devre arasında İspanyol polisinin kırmızı-beyazlı taraftarlara "kısmen sert bir şekilde saldırdığı" belirtildi.

    Polisin bu davranışının yersiz ve ölçüsüz olduğu vurgulanan açıklamada, Bayern Münih'in İspanyol polisinin tutumu hakkında UEFA'ya şikayette bulunduğu ifade edildi.

    Ayrıca, olaylara ilişkin İspanyol polisinden bir açıklama isteneceği de kaydedildi.

    'in 4-2 kazanarak yarı finale kaldığı maçın devre arasında İspanyol polisinin konuk taraftarların bulunduğu tribünde cop kullanarak müdahale ettiği görüntüler televizyona yansımıştı.

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:42
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