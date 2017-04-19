"Yersiz ve ölçüsüz!"
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynadığı rövanş karşılaşmasının devre arasında İspanyol polisinin Alman taraftarlara "yersiz ve ölçüsüz" müdahalesi gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulundu.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın devre arasında İspanyol polisinin kırmızı-beyazlı taraftarlara "kısmen sert bir şekilde saldırdığı" belirtildi.
Polisin bu davranışının yersiz ve ölçüsüz olduğu vurgulanan açıklamada, Bayern Münih'in İspanyol polisinin tutumu hakkında UEFA'ya şikayette bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca, olaylara ilişkin İspanyol polisinden bir açıklama isteneceği de kaydedildi.
Real Madrid'in 4-2 kazanarak yarı finale kaldığı maçın devre arasında İspanyol polisinin konuk taraftarların bulunduğu tribünde cop kullanarak müdahale ettiği görüntüler televizyona yansımıştı.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:42
- 4 de atarız 5 de
Toplam 28
Yorum
WUNKEN HELALBEE
- G.Saray’a iki gol attım, yükseldim
Toplam 4
Yorum
TCfb Cunku sen Turkiye de hic duzgun ve beles olmayan bir gol atamadin ki bos futbolcu
- Rüya kadro!
Toplam 15
Yorum
Bony'nin Kemiği Bu takımın rüyasını görmeye bile paranız yetmez sizin be? Size Yok mu çıkma çakma topçular şöyle beleşe çökebileceğiniz Olcay gibi mesela?
"Yersiz ve ölçüsüz!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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