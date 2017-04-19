Leicester buraya kadar
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda 3. kez yarı finalde.
İngiliz kulübü Leicester City, deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı. ? Atletico Madrid, Saul Niguez'in 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Vardy, 61. dakikada Leicester City'nin durumu 1-1'e getirmesini sağladı.
Kalan sürede başka gol olmayınca Atletico Madrid, son 4 yılda 3. kez adını yarı finale yazdırdı.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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