 Leicester buraya kadar – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Leicester buraya kadar

    Leicester buraya kadar

    , Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda 3. kez yarı finalde.

    İngiliz kulübü , deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında, İspanyol temsilcisi 'i ağırladı. ? Atletico Madrid, Saul Niguez'in 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Vardy, 61. dakikada Leicester City'nin durumu 1-1'e getirmesini sağladı.

    Kalan sürede başka gol olmayınca Atletico Madrid, son 4 yılda 3. kez adını yarı finale yazdırdı.

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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