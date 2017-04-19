Barcelona tamam Juventus devam
Barcelona karşısında 3-0'ın rövanşında Camp Nou'da golsüz beraberlikle ayrılan Juventus yarı finale adını yazdırdı.
İki takım da ideal 11'leriyle sahaya çıkarken Barcelona maça beklendiği gibi baskılı başladı. Messi ile net pozisyonlara giren Katalan ekibi kaleyi bulmakta zorlandı. Juventus'un tecrübeli savunmacıları da maç boyunca rakiplerine zor anlar yaşattılar.
İlk yarı 0-0 sona ererken Barça ikinci yarı baskısını daha artırdı. Rakitic'i çıkarıp yerine Paco Alcacer'i alan Luis Enrique yine İtalyan savunmasını aşmayaı başaramadı.
Maç golsüz eşitlikle sona ererken Juventus, ilk maçtaki 3-0'ın avantajıyla turu geçen taraf oldu. Juventus, Barcelona'dan iki maçta da gol yemeyerek büyük bir iş çıkardı. Torino ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece 2 gol yerken 8 maçı gol yemeden tamamladı.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
- ''Bizim vazifemiz vitrine çıkmak değil''
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Yorum
FanatiEagle ozaman her firsatta poz vermeyin!!!
- "Lyon kulübü yavuz hırsız gibi..."
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FanatikEagle artik deplasmanlara taraftar getirmeyin. bir lira alip yüz lira üstüne veriyorsunuz.
- ''Tarihi bir sonuç almak istiyoruz''
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FanatikEagle allah askina agzinla degilde ayaklarini konustur yarin! Insallah sakat bir hata yapmazsin kiev maclarindaki gibi
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