3 Bayernli Kassai'nin odasını bastı!
İspanyol basını, Lewandowski, Vidal ve Thiago'nun Real Madrid - Bayern Münih maçının son bölümündeki kararları tepki çeken Macar hakem Kassai'nin soyunma odasını bastığını yazdı. Bazı kaynaklara göre üç futbolcuyu ancak polisler odadan çıkarabildi.
Real Madrid-Bayern Münig maçında konup ekipten Arturo Vidal'in atılması, Real Madrid'in Ronaldo ile attığı iki goldeki bariz ofsaytların atlanması Bayernliler'in büyük tepkisini çekti. İspanyol basınına göre Alman ekibinden üç futbolcu, 120 dakikada tamamlanan karşılaşmanın ardından hakem Viktor Kassai'nin soyunma odasına indi. Lewandowski, Vidal ve Thiago, hakeme kararları hakkında tepki gösterdi. Bazı kaynaklar, üç oyuncunun ancak polis müdahalesiyle hakem odasından çıkarılabildiğini yazdı.
İspanyollar'ın ünlü spor gazetesi Marca da üç futbolcunun Kassai'ye tepki göstermek üzere soyunma odasına gittiğini ama rapor edilmedikleri için UEFA'nın hiçbir yaptırım uygulamayacağını yazdı.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:14
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