Real Madrid yarı finalde!

Mücadelenin ilk yarı golsüz tamamlandı. Bayern Münih, 51. dakikada Robben ile gole çok yaklaştı ancak Marcelo, topu kale çizgisinden çıkardı. Fakat bir dakika sonra penaltı kazanan Bayern, Lewandowski'nin atışı gole çevirmesiyle 1-0 üstünlük yakaladı.

Madrid ekibi, Ronaldo'nun 76. dakikadaki golüyle skora denge getirdi ancak Ramos 78. dakikada topu kendi ağlarına gönderince Bayern Münih, 2-1 öne geçti.

Vidal, 84. dakikada kırmızı kart görerek Bayern Münih'i 10 kişi bıraktı. 90 dakika, 2-1 Bayern Münih üstünlüğüyle bitince eşleşmenin galibini belirlemek için uzatmalara geçildi.

Real Madridli Ronaldo, 105 ve 108. dakikada attığı gollerle takımını, 3-2 öne geçirdi.

Asensio'nun 112. dakikadaki golü skoru belirledi ve maçı 4-2 kazanan son şampiyon Real Madrid, yarı finale çıktı.



RONALDO VE RAMOS "DALYA" DEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerinde 6. kez hat-trick yapan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Ronaldo, turnuvada 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.



Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı ve bunu başaran 30. futbolcu olarak kayıtlara geçti.



Real Madrid'in resmi maçlarda gol atma serisi de 55 maça yükseldi.