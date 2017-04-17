Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi ise 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.
Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)
Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)
19 Nisan Çarşamba:
Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)
Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:15
- Yolcular netleşiyor
Toplam 7
Yorum
suat trabzon yusuf takım oyuncusu değil. Pas cimrisi. Kanat oynayıp pas atmamak takıma zaten faydası yok..
- Balotelli'yi bize getir
Toplam 12
Yorum
Bence Gelse bence Rahat 20 Gol Yapar 30 Bile Mümkün bence Kalitesi belli Almanya 2 gol yapti yanliz isini bitirdi bunu kim yapabillir ?
- Onyekuru’yu Celtic kapıyor
Toplam 1
Yorum
Bence 18 Gol Yapmis Sadece 19 Yasinda gercekten FB gelir düsüniyorsanis Bence kendinizi Kandiriyorsunus Cok daha iyi alternatifler vardir
Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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