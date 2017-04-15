 Marc Bartra taburcu edildi – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    taburcu edildi

    Marc Bartra taburcu edildi

    çeyrek finalinde ile Monaco arasındaki karşılaşma öncesinde meydana gelen patlamada yaralanan Borussia Dortmundlu İspanyol oyuncu 'nın, hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

    'un sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamanın ardından hastaneye kaldırılan ve elinden başarılı bir operasyon geçiren İspanyol oyuncunun taburcu edildiği ifade edildi.

    çeyrek finali ilk ayağında geçen salı günü oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında Bartra'nın el bileği kırılmıştı. Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, 26 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmişti.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:32
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