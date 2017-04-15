Marc Bartra taburcu edildi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki karşılaşma öncesinde meydana gelen patlamada yaralanan Borussia Dortmundlu İspanyol oyuncu Marc Bartra'nın, hastaneden taburcu edildiği açıklandı.
Borussia Dortmund'un sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamanın ardından hastaneye kaldırılan ve elinden başarılı bir operasyon geçiren İspanyol oyuncunun taburcu edildiği ifade edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında geçen salı günü oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında Bartra'nın el bileği kırılmıştı. Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, 26 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmişti.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:32
- Casillas bombası
Toplam 22
Yorum
Baho volkan'dan daha mı iyi sanki!!
- "Trabzonspor yaşlı oyunculara tahammül etti"
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA SADİ HOCA ŞİMDİYE KADAR NE YAPTIN NE ETLİYE NE SÜTLÜYE KARIŞMA YOK ANCA BEN SÖYLEDİM HAVASINDA AYNI KAFA SİZE KALMADI KULÜP KALMIYACAKTA
- Özbek de antrenmanı takip etti
Toplam 4
Yorum
Dadaş Bu yönetimin yalanları. İnanmıyoruz Özbek. İstifaaaaa
Marc Bartra taburcu edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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