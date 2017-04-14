 Leicester taraftarlarına hapis cezası! – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Leicester taraftarlarına hapis cezası!

    Leicester taraftarlarına hapis cezası!

    'nde oynanan - maçından önce olay çıkarttıkları için gözaltına alınan İngiliz taraftarlarından 8'ine hapis cezası verildi.

    Madrid Adalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, Leicester Cityli 8 taraftara kamu düzenini bozmak suçundan 4'er ay hapis cezası verildiği bildirildi.

    İspanyol haber ajansı EFE'nin mahkeme kaynaklarına dayanarak yayımladığı haberde ise söz konusu 8 taraftardan 6'sına emniyet güçlerine karşı gelmek suçu nedeniyle 4'er ay daha hapis cezası verildiği belirtildi. Söz konusu hapis cezalarının, para cezasına dönüştürülebileceği de vurgulandı.

    Madrid'in Mayor meydanında maç öncesinde toplanan 70 kadar taraftarı, çevreye zarar vermişti. Çıkan olaylarda, üçü polis ve ikisi taraftar 5 kişi yaralanırken, 8 Leicester Cityli taraftar gözaltına alınmıştı.

    Öte yandan, -Leicester City maçında meşale yaktığı için gözaltına alınan bir İngiliz taraftar ise şartlı tahliye edildi.

    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:41
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