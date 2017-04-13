Müthiş düello Monaco'nun
Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki çeyrek finaldeki 5 gollü düellodan 3-2 galip ayrılan Monaco yarı finale göz kırptı.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'de dün akşam TSİ 21.45'de oynanması beklenen Borussia Dortmund-Monaco mücadelesi Borussia Dortmun'un stadı Signal Iduna Park'ın 10 kilometre uzağında bulunan Dortmund otobüsünün yakınında yaşanan patlama nedeniyle bugüne ertelenmişti. ertelenen karşılaşma Signal Iduna Park'ta TSİ 19.45'te başladı.
İTALYAN HAKEMDEN SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL!
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Monaco'nun 2-0 üstünlüğüyle geçilirken hakem Daniele Orsato'nun hatalı kararları Alman ekibini çileden çıkardı.
İtalyan hakem mücadelenin 16. dakikasında Monaco lehine hatalı bir penaltıya hükmetti. Fransız ekibinde penaltıda topun başına gelen Fabinho topu dışarı attı.
Dortmund deplasmanında 17. dakikada penaltı kaçıran Monaco, 2 dakika sonrasında 'ofsayt' kokan bir golle öne geçti.
Monaco'nun altın çocuğu Mbappe sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.
DORTMUND KENDİ KALESİNE ATTI
İlk yarı boyunca rakip kaleye isabetli şut atamayan Borussia Dortmund'da 35. dakikada Sven Bender yaptığı ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. Monaco bu golle soyunma odasına 2-0 önde girdi.
DORTMUND'DA DEMBELE SAHNEDE
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Borussia Dortmund 57. dakikada Dembele ile farkı 1'e indirdi. Kagawa'nın asistini gole çeviren Dembele skoru 2-1'e getirdi.
MBAPPE'DEN BİR GOL DAHA
Farkı 1'e indirdikten sonra berebalik için yüklenen Dortmund yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince momentum rüzgarın yönü yeniden Monaco'ya döndü. Konuk ekip 79. dakikada Mbappe ile defanstaki büyük hatayı affetmedi ve skoru 3-1'e getirdi.
SON SÖZÜ KAGAWA SÖYLEDİ
İlk golün asistini yapan Kagawa, dakikalar 83'ü gösterdiğinde bu kez Monaco ağlarını havalandırdı ve takımını umutlandıran golü attı. Bu gol maçın da skorunu belirledi ve Monaco nefes kesen maçtan 3-2 galip ayrıldı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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