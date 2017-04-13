Atletico Madrid sürprize izin vermedi
Atletico Madird Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde Leicester City'i 1-0 yendi.
İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Vicente Calderon Stadı'nda ağırladığı İngiliz ekibi Leicester City karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçti.
Leicester Cityli Marc Albrighton'un ceza sahası içinde Antoine Griezmann'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fransız yıldız Griezmann, düzgün bir vuruşla 28. dakikada Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Orta saha mücadelesi içinde geçen ikinci yarıda, iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele Atletico Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Avrupa arenasında evinde daha önce hiçbir İngiliz takımına kaybetmeyen Atletico Madrid, elde ettiği skorla bu geleneği sürdürdü.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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