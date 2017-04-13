Atletico Madrid sürprize izin vermedi

İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Vicente Calderon Stadı'nda ağırladığı İngiliz ekibi Leicester City karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçti.

Leicester Cityli Marc Albrighton'un ceza sahası içinde Antoine Griezmann'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fransız yıldız Griezmann, düzgün bir vuruşla 28. dakikada Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Orta saha mücadelesi içinde geçen ikinci yarıda, iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele Atletico Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Avrupa arenasında evinde daha önce hiçbir İngiliz takımına kaybetmeyen Atletico Madrid, elde ettiği skorla bu geleneği sürdürdü.