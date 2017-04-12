Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, bombalı saldırıda elinden ve kolundan yaralanan Bartra'nın, başarılı geçen ameliyattan sonra birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, İspanyol futbolcunun, takım arkadaşları ve yetkililerin kendisini hastanede ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğu, Borussia Dortmund ile Monaco arasında bu akşam yapılacak maçı televizyondan izleyeceği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçından önce Borussia Dortmund otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, karşılaşma bugün TSİ 19.45'e ertelenmişti. Saldırıda Borussia Dortmundlu futbolcu Bartra yaralanmış ve dün gece ameliyat edilmişti.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Koluna saplanan şarapnel parçasını çıkarmak için dün gece operasyon geçiren Bartra, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ''Herkese merhaba, gördüğünüz gibi şimdi çok daha iyiyim. Destek mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu geceki maç için tüm gücüm, takım arkadaşlarım ve taraftarımla.'' notunu düştü.



