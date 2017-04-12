 ''Şimdi çok daha iyiyim'' – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Şimdi çok daha iyiyim''

    ''Şimdi çok daha iyiyim''

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dün oynanması planlanan - maçı öncesinde meydana gelen patlamada yaralandığı için ameliyat edilen futbolcu 'nın, birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, bombalı saldırıda elinden ve kolundan yaralanan Bartra'nın, başarılı geçen ameliyattan sonra birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

    Açıklamada, İspanyol futbolcunun, takım arkadaşları ve yetkililerin kendisini hastanede ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğu, Borussia Dortmund ile arasında bu akşam yapılacak maçı televizyondan izleyeceği kaydedildi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçından önce Borussia Dortmund otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, karşılaşma bugün TSİ 19.45'e ertelenmişti. Saldırıda Borussia Dortmundlu futbolcu Bartra yaralanmış ve dün gece ameliyat edilmişti.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
    Koluna saplanan şarapnel parçasını çıkarmak için dün gece operasyon geçiren Bartra, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ''Herkese merhaba, gördüğünüz gibi şimdi çok daha iyiyim. Destek mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu geceki maç için tüm gücüm, takım arkadaşlarım ve taraftarımla.'' notunu düştü.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:20
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