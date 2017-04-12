''Şimdi çok daha iyiyim''
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dün oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde meydana gelen patlamada yaralandığı için ameliyat edilen futbolcu Marc Bartra'nın, birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, bombalı saldırıda elinden ve kolundan yaralanan Bartra'nın, başarılı geçen ameliyattan sonra birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Açıklamada, İspanyol futbolcunun, takım arkadaşları ve yetkililerin kendisini hastanede ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğu, Borussia Dortmund ile Monaco arasında bu akşam yapılacak maçı televizyondan izleyeceği kaydedildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçından önce Borussia Dortmund otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, karşılaşma bugün TSİ 19.45'e ertelenmişti. Saldırıda Borussia Dortmundlu futbolcu Bartra yaralanmış ve dün gece ameliyat edilmişti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Koluna saplanan şarapnel parçasını çıkarmak için dün gece operasyon geçiren Bartra, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ''Herkese merhaba, gördüğünüz gibi şimdi çok daha iyiyim. Destek mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu geceki maç için tüm gücüm, takım arkadaşlarım ve taraftarımla.'' notunu düştü.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:20
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Toplam 4
Yorum
Bence Elde Onur Ve Estban var Ikiside Numara 1 Kaleci olabillir Eger Onur gitmese Bence tamamen Bi Gereksiz transfer
- Zafere uçuyoruz!
Toplam 9
Yorum
Şenol Gece DİKKAT!Avrupa'da ve Türkiye ligindeTosiç'in markajındaki veya kontrol alanındaki oyuncuyu ve topu takip etmemesinden çok puan kaybettik.
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 6
Yorum
AYDIN 2516 adam gibi adam büyük kaptan EMRE BELEZOĞLU FENERBAHÇELİLER SENİNLE GURUR DUYUYOR AYDIN ALTUN
''Şimdi çok daha iyiyim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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