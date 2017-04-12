''Marc Bartra'nın yanında oturuyordum''
Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Monaco ile yapacakları maç öncesinde meydana gelen patlamalar sırasında, otobüste en arka sırada, elinden yaralanan Marc Bartra'nın yanında oturduğunu ifade etti.
Bürki, İsviçre'nin Blick gazetesine yaptığı açıklamada, takım otobüsünün ana caddeye çıktığı sırada büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.
"Otobüste en arka sırada, kırılan cam parçalarının isabet ettiği Marc Bartra'nın yanında oturuyordum." diyen İsviçreli kaleci, patlamanın ardından bazı futbolcuların otobüste yere yattığını aktardı.
Polisin hızlı bir şekilde olay yerine geldiğini vurgulayan Bürki, "Hepimiz şoktayız. Bu dakikalarda kimse futbolu düşünmedi." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki maçı izlemeye gelen taraftarların, karşılaşmanın yarına ertelenmesinin ardından sorunsuz bir şekilde stattan tahliye edildiği belirtildi.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
''Marc Bartra'nın yanında oturuyordum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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