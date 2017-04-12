 ''Marc Bartra'nın yanında oturuyordum'' – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Marc Bartra'nın yanında oturuyordum''

    ''Marc Bartra'nın yanında oturuyordum''

    Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından 'un kalecisi , UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ile yapacakları maç öncesinde meydana gelen patlamalar sırasında, otobüste en arka sırada, elinden yaralanan Marc Bartra'nın yanında oturduğunu ifade etti.

    Bürki, İsviçre'nin Blick gazetesine yaptığı açıklamada, takım otobüsünün ana caddeye çıktığı sırada büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.

    "Otobüste en arka sırada, kırılan cam parçalarının isabet ettiği Marc Bartra'nın yanında oturuyordum." diyen İsviçreli kaleci, patlamanın ardından bazı futbolcuların otobüste yere yattığını aktardı.

    Polisin hızlı bir şekilde olay yerine geldiğini vurgulayan Bürki, "Hepimiz şoktayız. Bu dakikalarda kimse futbolu düşünmedi." ifadesini kullandı.

    Öte yandan, ile arasındaki maçı izlemeye gelen taraftarların, karşılaşmanın yarına ertelenmesinin ardından sorunsuz bir şekilde stattan tahliye edildiği belirtildi.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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