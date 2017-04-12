Dev maç öncesi patlama!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bourssia Dortmund ile Monaco arasındaki çeyrek final maçı öncesi gerçekleşen patlamada Borussia Dortmund'un İspanyol yıldızı Marc Bartra'nın yaralandığı iddia edildi. UEFA, patlama nedeniyle karşılaşmanın yarına ertelendiğini açıkladı.
Almanya'daki maç öncesi Borussia Dortmund takım otobüsünün stada hareketlendiği sırada bir patlama gerçekleşti. Olay maçın oynanacağı Signal İduna Park'a 10 km mesafede gerçekleşti.
Milli futbolcumuz Emre Mor'un da bulunduğu Dortmund kafilesinin geçiş güzergahına terk edilmiş bir aracın patlaması sonucu takım otobüsü hasar
gördü.
EMRE MOR'UN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi. Maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan NTV Spor'da yaptığı açıklamada, "Emre'nin durumu iyi, olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Diğer futbolcular gibi. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Patlama sonrası otobüsün camları kırılmış. Ufak tefek yaralanmalar olmuş ama önemli bir durum yok" dedi.
MARC BARTRA YARALANDI İDDİASI
Olayda Dortmund'un 26 yaşındaki İspanyol oyuncu Marc Bartra'nın yaralandığı iddia edildi. Ancak daha sonra Alman kulübü bu haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Saldırı hakkında Alman güvenlik güçlerinden yapılan ilk açıklamada stadyum çevresinde 3 ayrı patlamanın gerçekleştiği ve bunun terör saldırısı ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.
ALMAN EKİBİNDEN AÇIKLAMA
Olayın ardından Dortmund'dan ilk açıklama geldi. Stadyumda tehlike olmadığını ve oyuncuların güvende olduğunu açıklayan Dortmund, patlamanın takım otobüsünün yakınında gerçekleştiğini belirtti.
KARŞILAŞMA ERTELENDİ
UEFA ve Borussia Dortmund Kulübünün Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, karşılaşmanın yarına ertelendiği belirtildi. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak. Dortmund'da bu akşam oynanması planlanan karşılaşma öncesinde, Borussia Dortmund'un takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana gelmiş ve oyuncular güvenli bir bölgeye taşınmıştı.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
Dev maç öncesi patlama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.