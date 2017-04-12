Borussia Dortmund'a sıkı koruma
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı akşamı oynanacak olan Borussia Dortmund - AS Monaco maçı öncesi saldırıya uğrayan Borussia Dortmund bugün sıkı güvenlik önlemlerinin ardından maçın oynanacağı Signal Iduna Arena Stadyumu'na geldi.
Dortmund'un stadyuma geniş güvenlik önlemleri altında gelirken, taraftarlar yol boyunca takımlarına tezahüratlarla moral verdi.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan 4. olursa yandı!
Toplam 1
Yorum
TC-TUFAN 3. Btrn takm eleme oynamıyor, direk gruplara kalıyor! Kupayı kaldıran takım ligde 3. değilse; ligi 3. biteren 2, 4. btren 3 eleme oynuyor.
- Dursun Özbek'ten zarar açıklaması
Toplam 11
Yorum
metinn söz verdigin gibi klubu zarara sokan her kim ise acikla kimlermis zarara ugrattan acikla korkma cecurlar bir gun korkaklar hergun olur derl
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 1
Yorum
devrim neden olmasın
Borussia Dortmund'a sıkı koruma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.