 Borussia Dortmund'a sıkı koruma – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Borussia Dortmund'a sıkı koruma

    Borussia Dortmund'a sıkı koruma

    Dün UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı akşamı oynanacak olan Borussia Dortmund - AS Monaco maçı öncesi saldırıya uğrayan Borussia Dortmund bugün sıkı güvenlik önlemlerinin ardından maçın oynanacağı Signal Iduna Arena Stadyumu'na geldi.

    Dortmund'un stadyuma geniş güvenlik önlemleri altında gelirken, taraftarlar yol boyunca takımlarına tezahüratlarla moral verdi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:36
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