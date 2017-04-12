Atletico Madrid sürprize izin vermedi
Atletico Madird Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde Leicester City'i 1-0 yendi.
İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Vicente Calderon Stadı'nda ağırladığı İngiliz ekibi Leicester City karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçti.
Leicester Cityli Marc Albrighton'un ceza sahası içinde Antoine Griezmann'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fransız yıldız Griezmann, düzgün bir vuruşla 28. dakikada Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Orta saha mücadelesi içinde geçen ikinci yarıda, iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele Atletico Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Avrupa arenasında evinde daha önce hiçbir İngiliz takımına kaybetmeyen Atletico Madrid, elde ettiği skorla bu geleneği sürdürdü.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:04
- Emenike için mi geleyim!
Toplam 27
Yorum
GFB kardeş FB'lik senin tekelinde mi?
- Aslan’dan destan!
Toplam 1
Yorum
sandor Umarım Final maçına çıkarlar. FENER Eczacıyı eledi.. Görecekler KİM BÜYÜK.
- Aslan 4. olursa yandı!
Toplam 2
Yorum
FB SERKAN BJK tan ligde puan alırız Başakşehirin beklentisi bu onun için kupa maçında oynamaz ve asılmazlar yorarlarsa bjk maçında fire veririz
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