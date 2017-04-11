Bürki, İsviçre'nin Blick gazetesine yaptığı açıklamada, takım otobüsünün ana caddeye çıktığı sırada büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.

"Otobüste en arka sırada, kırılan cam parçalarının isabet ettiği Marc Bartra'nın yanında oturuyordum." diyen İsviçreli kaleci, patlamanın ardından bazı futbolcuların otobüste yere yattığını aktardı.

Polisin hızlı bir şekilde olay yerine geldiğini vurgulayan Bürki, "Hepimiz şoktayız. Bu dakikalarda kimse futbolu düşünmedi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki maçı izlemeye gelen taraftarların, karşılaşmanın yarına ertelenmesinin ardından sorunsuz bir şekilde stattan tahliye edildiği belirtildi.