"Aynı kabusu yaşadık"
Barcelona Teknik Direktörü Enrique: "Kabusu bir kez daha yaşadığımızı düşünüyorum"
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan takımı Juventus'a deplasmanda 3-0 yenilen İspanya'nın Barcelona takımının teknik direktörü Luis Enrique, "Kabusu bir kez daha yaşadığımızı düşünüyorum." dedi.
Enrique maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Juventus karşısında alınan yenilgiyi bir önceki eleme turunun ilk maçında deplasmanda Paris Saint Germain'e karşı aldıkları 4-0'lık mağlubiyete benzetti. Juventus'a karşı, özellikle 2-0 biten ilk yarıda oynadıkları futbol için "Paris'teki maçın üçüncü kısmı oldu. Aynı şeyler oldu" yorumunu yapan Enrique, sözlerine şöyle devam etti:
"Teknik direktör olarak üzücü bir duygu. Özellikle ilk yarıda sahadaki dağılışımız felaketti. Nasıl olup da öyle bir oyun oynadığımızı bir türlü kafamdan atamıyorum. İkinci yarı biraz daha iyiydik ama bu da rakibin bizim topla oynamamıza izin vermesinden kaynaklandı. Bu tip günlerde sahip olmamız gereken şans da maalesef yanımızda değildi. Şimdi başka şey düşünmeliyiz ama hiç başka bir şey düşenecek halde değilim. Yarın sabah yeniden ayağa kalkmaya çalışacağız."
Şampiyonlar Ligi'nin son 16'larında 4-0'lık Paris Saint Germain yenilgisinin ardından 6-1'lik skorla turu geçen Barcelona'nın benzer bir başarıyı Juventus karşısında tekrarlayıp tekrarlayamayacağıyla ilgili bir soruya ise Enrique "Eğer kendi oyun düzeyimize gelirsek, her takıma 4 gol atabiliriz." cevabını verdi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:58
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
"Aynı kabusu yaşadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.