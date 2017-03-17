Devler Ligi'nde erken final!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri, TSİ 14.00'te UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 2-3 Mayıs, rövanşının 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde final maçı ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)
Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:25
- Sağ bek Gençlerbirliği'nden!
Toplam 25
Yorum
metinn lann olumm biseyide begenin lann cavanda mi sag bek linnes mi sabri mi bos orasi boos bugun genclerden yarin yurtdisindan ne var bundaa
- Advocaat: Sezon sonunda ayrılacağım
Toplam 5
Yorum
Selim Nite simdi degil, m.topal,alper ve kjær disindakileri ve seni artik gormeye tahammul edemiyoruz defolun gidin.yaziklar olsun ,haram olsun
- Cimbom'dan muhteşem galibiyet
Toplam 3
Yorum
yıkılmaz derbi maçı önemli elbet ama işte insanların bi günü bi gününü tutmuyor güzel galibiyet bravoo çocuklar
Devler Ligi'nde erken final! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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