 Devler Ligi'nde erken final! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Devler Ligi'nde erken final!

    Devler Ligi'nde erken final!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri, TSİ 14.00'te UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.

    İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 2-3 Mayıs, rövanşının 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde final maçı ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

    Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)

    Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

    Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

    Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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