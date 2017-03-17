Devler Ligi'nde ekren final!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri, TSİ 14.00'te UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 2-3 Mayıs, rövanşının 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde final maçı ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)
Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:32
- Sağ beke Ahmet Oğuz
Toplam 19
Yorum
YÖNETİM İSTİFA değerini bulduğunda mı ? yine 3 milyon eurolar havada uçacak 150 binlik oyuncuya galatasaray istediği için!
- Genç Aslan Yusuf
Toplam 2
Yorum
Yasama İgor Tudor bize çok faydalı olacak. Yeterli antrenman yapmayan genç futbolcular A takıma hazırlanamıyordu.
- "Teklif geldi, düşüneceğim"
Toplam 15
Yorum
furkan malatyalı kartal sırf bjk lisin diye çekememezlik etme sen fenerbahceliyim ama fatih terimin türkiyenin en büyük teknik adamıdır gerçek bu
Devler Ligi'nde ekren final! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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