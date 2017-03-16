 Tayfun Korkut mucizeyi başaramadı – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Tayfun Korkut mucizeyi başaramadı

    Tayfun Korkut mucizeyi başaramadı

    Devler Ligi'nde A.Madrid , 4-2'nin rövanşında Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Leverkusen ile 0-0 berabere kalıp tur atladı

    Şampiyonlar Ligi 2. turunda ilk maçta Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Atletico Madrid, İspanya'da Alman ekibini ağırladı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol bulamadı. İkinci yarıda ise en az 3 gole ihtiyacı olan Bayer Leverkusen, aradığı golleri bulamadı.

    İspanya'da rakibine gol atma şansını tanımayan Atletico Madrid, karşılaşmadan 0-0'lık skorla ayrılarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

    TAYFUN KORKUT'UN AVRUPA'DA İLK MAÇI

    Bayer Leverkusen ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Tayfun Korkut, Avrupa'da golle tanışamadı.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:32
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