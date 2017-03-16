Tayfun Korkut mucizeyi başaramadı
Devler Ligi'nde A.Madrid , 4-2'nin rövanşında Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Leverkusen ile 0-0 berabere kalıp tur atladı
Şampiyonlar Ligi 2. turunda ilk maçta Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Atletico Madrid, İspanya'da Alman ekibini ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol bulamadı. İkinci yarıda ise en az 3 gole ihtiyacı olan Bayer Leverkusen, aradığı golleri bulamadı.
İspanya'da rakibine gol atma şansını tanımayan Atletico Madrid, karşılaşmadan 0-0'lık skorla ayrılarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.
TAYFUN KORKUT'UN AVRUPA'DA İLK MAÇI
Bayer Leverkusen ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Tayfun Korkut, Avrupa'da golle tanışamadı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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