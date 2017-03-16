 PSG’nin şikayeti var! – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    PSG’nin şikayeti var!

    PSG’nin şikayeti var!
    PSG, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri 6-1'lik Barcelona hezimetinin ardından harekete geçti. Fransız temsilcisi, hakem Deniz Aytekin'in hatalarının yer aldığı raporu, videolarla birlikte UEFA'ya gönderdi. Türk asıllı Alman hakemin şikayet edildiği mektubun UEFA'ya ulaştığı ifade edildi
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:49
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