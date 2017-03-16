PSG’nin şikayeti var!
PSG, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri 6-1'lik Barcelona hezimetinin ardından harekete geçti. Fransız temsilcisi, hakem Deniz Aytekin'in hatalarının yer aldığı raporu, videolarla birlikte UEFA'ya gönderdi. Türk asıllı Alman hakemin şikayet edildiği mektubun UEFA'ya ulaştığı ifade edildi
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
PSG’nin şikayeti var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.