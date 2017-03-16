 Almanya'da gündem Tayfun Korkut! – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Almanya'da gündem !

    Almanya'da gündem Tayfun Korkut!

    'e elenerek 'ne veda eden 'in Türk çalıştırıcısı , Almanya'da günün konusu oldu.

    'un çalıştırdığı , UEFA Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda ederken, Türk hocanın oynattığı futbol büyük beğeni topladı. Alman basını, takımın başında henüz 2. maçına çıkan genç teknik adamın, 4-2'lik dezavantajla gittiği Vicente Calderon'dan "Güzel duygularla" ayrıldığını yazdı. Maç sonu konuşan Tayfun Korkut, "Birçok şans yakaladık. Ancak golü bulamadık. Kaçırdığımız pozisyonlara baktığımız zaman yazık oldu diyebilirim. Bugün sahada olumlu işler yaptık. Bir sonraki adım için çıkarılacak çok ders var" dedi.

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bayer Leverkusen futbolcuları da, gösterdikleri performanstan ötürü memnun olduklarını vurguladı. Yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Bernd Leno, "İlk maçta zaten turu kaybetmiştik. Bu maçta oynadığımız oyun bizim iyi hissetmemizi sağladı. Maçta forma giyen herkes iyi bir performans sergiledi" dedi.

    Leverkusen'in genç yıldızı Julian Brandt ise"İlk maç hayal kırıklığıydı, ancak bu maçtan çıkarabileceğimiz olumlu çok şey var" diye konuştu.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:57
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