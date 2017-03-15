Tayfun Korkut mucizeyi başaramadı

Şampiyonlar Ligi 2. turunda ilk maçta Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Atletico Madrid, İspanya'da Alman ekibini ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol bulamadı. İkinci yarıda ise en az 3 gole ihtiyacı olan Bayer Leverkusen, aradığı golleri bulamadı.

İspanya'da rakibine gol atma şansını tanımayan Atletico Madrid, karşılaşmadan 0-0'lık skorla ayrılarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

TAYFUN KORKUT'UN AVRUPA'DA İLK MAÇI

Bayer Leverkusen ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Tayfun Korkut, Avrupa'da golle tanışamadı.