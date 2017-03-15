Monaco'dan yılın sürprizi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Monaco kendi sahasında Manchester City ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 5-3 kaybeden Fransız temsilcisi, deplasmanda attığı 3 golün avantajını sahasında iyi değerlendirdi ve İngiliz devini 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sahaya, sakatlığı süren golcü oyuncusu Falcao'dan yoksun çıkan Monaco, Mbappe'nin 8. dakikadaki golüyle 1-0 üstünlük sağladı. Ev sahibi ekip, Fabinho'nun 29. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde kapattı.



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Tur için gole ihtiyacı olan Manchester City'nin 2. yarıdaki baskısı, 71. dakikada sonuç verdi. Sterling'in şutunda kaleciden dönen topu boş ağlara gönderen Sane, City'nin farkı bire indirmesini sağladı.

77. dakika kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına ortalanan topu, kafa vuruşuyla filelerle buluşturan Bakayoko, Monaco'yu 3-1 öne geçirdi.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Monaco, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla çeyrek finalin yolunu tuttu.





- Avrupa'daki 100. karşılaşması Guardiola'ya şans getirmedi



Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, UEFA kulüp organizasyonlarında 100 maça çıkan 29. teknik direktör oldu.

Alex Ferguson, Valeriy Lobanovskiy, Jose Mourinho, Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Arsene Wenger, Giovanni Trapattoni gibi isimlerin arasına katılan Guardiola, 61 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyetle ilk 100 maç sonunda en başarılı teknik adam olmasına sevinemedi.







Daha önce çalıştırdığı Barcelona ve Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kaldıran, 5 defa da yarı final oynayan İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez çeyrek finali göremedi.