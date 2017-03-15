 Leicester City tarih yazdı! – Fotomaç – 15 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    tarih yazdı!

    Leicester City tarih yazdı!

    Geçen sezon Premier Ligi kazanarak futbol tarihine geçen bu sezon ligde aynı performansı gösteremese de şu ana kadar 'nde çok önemli bir yere gelmiş durumda.

    İngiltere'nin takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği İspanyol ekibi ile seyircisi önünde karşılaştı. Leicester City, Morgan'ın 27. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

    Maçın 53. dakikasında Sevillalı Escudero'nun şutu direkten döndü. Leicester City, Albrighton'ın bir dakika sonra gelen golüyle skoru 2-0 yaptı.

    Sevilla'nın Fransız orta saha oyuncusu Nasri, 74. dakikada ikinci kez sarı kart görerek oyundan atıldı. Sevilla, 80. dakikada penaltı kazandı ancak Leicester kalecisi Schmeichel, N'Zonzi'nin vuruşunda gole izin vermedi.

    Kalan bölümde başka gol olmadı ve maçı, 2-0 Leicester City kazandı.

    Tarihinde ilk kez 'ne katılan Leicester City böylece son 3 yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leicester City tarih yazdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.