Leicester City tarih yazdı!
Geçen sezon Premier Ligi kazanarak futbol tarihine geçen Leicester City bu sezon ligde aynı performansı gösteremese de şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir yere gelmiş durumda.
İngiltere'nin Leicester City takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği İspanyol ekibi Sevilla ile seyircisi önünde karşılaştı. Leicester City, Morgan'ın 27. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Maçın 53. dakikasında Sevillalı Escudero'nun şutu direkten döndü. Leicester City, Albrighton'ın bir dakika sonra gelen golüyle skoru 2-0 yaptı.
Sevilla'nın Fransız orta saha oyuncusu Nasri, 74. dakikada ikinci kez sarı kart görerek oyundan atıldı. Sevilla, 80. dakikada penaltı kazandı ancak Leicester kalecisi Schmeichel, N'Zonzi'nin vuruşunda gole izin vermedi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve maçı, 2-0 Leicester City kazandı.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Leicester City böylece son 3 yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
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