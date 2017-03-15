 Juve güle oynaya çeyrek finale! – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Juve güle oynaya çeyrek finale!

    Juve güle oynaya çeyrek finale!

    son 16 turu rövanş maçında 'yu konuk eden rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

    'nun savunma oyuncusu Maxi Pereira, 40. dakikada gelişen atağında, kaleye giden topu eliyle kesince hem penaltıya sebep oldu, hem de takımını 10 kişi bıraktı.

    Penaltı atışını gole çeviren Dybala, Juventus'un 42. dakikada 1-0 öne geçmesini sağladı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Juventus, son 8 takım arasına girdi.

    CASİLLAS, REKORUN TEK BAŞINA SAHİBİ
    2015 yazında, 16 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak Porto'ya giden İspanyol kaleci Iker Casillas, Paolo Maldini ile paylaştığı "Avrupa kupalarında en çok maça çıkan futbolcu" unvanını, 175 karşılaşmayla tek başına ele geçirdi.

    Casillas'ı, Maldini (174), Xavi Hernandez (173), Clarence Seedorf (163) ve Raul Gonzalez (161) takip ediyor.

    35 yaşındaki Casillas, elinde tuttuğu "'nde en fazla maça çıkan futbolcu" rekorunu da 164 karşılaşmaya çıkardı.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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