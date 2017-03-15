Juve güle oynaya çeyrek finale!

Porto'nun savunma oyuncusu Maxi Pereira, 40. dakikada gelişen Juventus atağında, kaleye giden topu eliyle kesince hem penaltıya sebep oldu, hem de takımını 10 kişi bıraktı.

Penaltı atışını gole çeviren Dybala, Juventus'un 42. dakikada 1-0 öne geçmesini sağladı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Juventus, son 8 takım arasına girdi.



CASİLLAS, REKORUN TEK BAŞINA SAHİBİ

2015 yazında, 16 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak Porto'ya giden İspanyol kaleci Iker Casillas, Paolo Maldini ile paylaştığı "Avrupa kupalarında en çok maça çıkan futbolcu" unvanını, 175 karşılaşmayla tek başına ele geçirdi.



Casillas'ı, Maldini (174), Xavi Hernandez (173), Clarence Seedorf (163) ve Raul Gonzalez (161) takip ediyor.



35 yaşındaki Casillas, elinde tuttuğu "Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan futbolcu" rekorunu da 164 karşılaşmaya çıkardı.