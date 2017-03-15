Juve güle oynaya çeyrek finale!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto'yu konuk eden Juventus rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Porto'nun savunma oyuncusu Maxi Pereira, 40. dakikada gelişen Juventus atağında, kaleye giden topu eliyle kesince hem penaltıya sebep oldu, hem de takımını 10 kişi bıraktı.
Penaltı atışını gole çeviren Dybala, Juventus'un 42. dakikada 1-0 öne geçmesini sağladı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Juventus, son 8 takım arasına girdi.
CASİLLAS, REKORUN TEK BAŞINA SAHİBİ
2015 yazında, 16 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak Porto'ya giden İspanyol kaleci Iker Casillas, Paolo Maldini ile paylaştığı "Avrupa kupalarında en çok maça çıkan futbolcu" unvanını, 175 karşılaşmayla tek başına ele geçirdi.
Casillas'ı, Maldini (174), Xavi Hernandez (173), Clarence Seedorf (163) ve Raul Gonzalez (161) takip ediyor.
35 yaşındaki Casillas, elinde tuttuğu "Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan futbolcu" rekorunu da 164 karşılaşmaya çıkardı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Juve güle oynaya çeyrek finale! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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