Tayfun Korkut: Deli gibi saldırmayacağız!

Karşılaşmanın oynanacağı Vicente Calderon Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkut, "İlk maçtan sonra favori olmadığımız belli ama kazanıp, turu geçmek için sahada tüm mücadeleyi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk defa teknik direktör olarak bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Korkut, "Ben futbol kariyerimde her zaman adım adım ilerledim. Küçük takımlarda futbol oynamaya başladım. Daha sonra büyük, önemli takımlara geçtim. Bunu çok doğal olarak görüyorum. Futbolcu olarak çok tecrübe kazandım. Şimdi teknik direktör olarak önemli bir takımdayım ve gelecekte ne olur hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama ben bir işi isteyerek, arzulu yaptığın zaman başarının geleceğine inanıyorum. Yarınki maçı da oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bizim için özel bir maç. Maç sırasında sonucu değiştirip, tura ortak olmak istiyoruz." diye konuştu.

Sahalarında aldıkları 4-2'lik yenilgiden sonra yarın Vicente Calderon Stadı'nda maça çıkmanın zor olacağını vurgulayan genç teknik adam, "Atletico Madrid çok sağlam, tecrübeli bir takım ve zor maçlara göğüs germeye alışık. Sahada hemen gol atmak için deli gibi saldırmayacağız. Dinamiği arayıp, gol için risk alacağımız uygun zamanı kollayacağız." ifadelerini kullandı.

İlk maçta 4-0 yenildiği Paris Saint Germain'i sahasında 6-1 yenerek çeyrek finale kalan ve tarihe geçen Barcelona ile ilgili bir soruya ise Tayfun Korkut, şu yanıtı verdi:

"Maçı izledim ama 3-1'den sonra televizyonu kapatıp odama çıktım. Turu geçtiğini sonra öğrendim. Ama o maçla bizim maç birbirinden çok farklı. Bir kere biz evimizde oynamıyoruz. Atletico'ya zarar verebileceğimizi düşünüyorum ama bunun için sahada çalışmak lazım. Barcelona'nın yaptığı gibi geri dönüşler futbolda çok sık görülen şeyler değildir."

Bayer Leverkusen'de takımı yeni yeni tanıdığını, önceliğinin "dinamiği değiştirmek" olduğunu söyleyen 42 yaşındaki teknik direktör, "Dinamiği değiştirmek çok kolay değil ama takımla birlikte olduğumdan itibaren izlenimim olumlu. Meraklı ve yeni fikirleri olan bir takımım var. Futbolcularım çok kaliteli ve zorluklar olsa da iyi şeyler yapmak ve kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu da bize güç veriyor. Bayer'de hemen büyük adımlar beklemiyoruz ama takım gelişmek istiyor önemli olan da bu." şeklinde konuştu.

Meksikalı forvet oyuncusu Javier Hernandez ile ilgili sorulara da yanıt veren Korkut, "Javier hem ülkesi hem de Bayer için çok önemli bir futbolcu. Yarından itibaren gollerine başlayacaktır." dedi.

Real Madrid'in de takip ettiği iddia edilen kaleci Bernd Leno'nu daha uzun yıllar Bayer'de forma giyeceğini düşündüğünü aktaran Korkut, "Leno bizim için çok önemli. Aynı zamanda Almanya Milli Takımı'nın da kalecisi. Bu çok önemli bir detay çünkü Almanya kalecileri ile ünlüdür. Onun daha çok uzun yıllar Bayer'de forma giyeceğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Futbolcu olarak Vicente Calderon Stadı'nda çok maça çıktığını hatta gol bile attığını hatırlatan Korkut, "Burada iyi anılarım var. Ama yarın sahada ben olmayacağım. Futbolcularımın da benim tecrübelerime ihtiyaçları yok. Bu ortamlarda oynamayı bilen futbolcularım var." şeklinde görüş belirtti.

Korkut, 6 sezondur Atletico Madrid'in başında görev yapan ve kulübe önemli kupalar kazandıran Arjantinli teknik direktör Diego Simeone için ise "Eğer bir teknik direktör uzun zaman bir kulüpte görev yapıyorsa bunun bir sebebi vardır. Özellikle günümüz futbolunda bir teknik direktörün böyle bir süreci yaşıyor olması çok zor. Sanırım Simeone için daha fazlasını söylemeye gerek yok." görüşünü savundu.



ATLETİCO MADRİD CEPHESİ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, sahalarında oynayacakları maçta taraftarların desteğiyle kazanmak istediklerini dile getirdi.



İyi futbol ortaya koymak istediklerini aktaran Simeone, şunları kaydetti:



"Bizim için heyecan taşıdığımız formadır. Hangi maç olursa olsun bu heyecanı taşımalıyız. Kupa maçları her zaman tehlikelidir. Dikkatli olmak gerekir."



Atleticolu futbolcu Diego Godin ise "Barcelona'nın PSG'yi elediği maç bize futbolcun güzelliğini gösterdi ve rakibe her zaman saygı duyulmasını hatırlattı. Bu yüzden biz de rakibe çok saygı gösteriyoruz. İlk maçın sonucunu düşünmeden, sahamızda oynadığımız maçı kazanmak istiyoruz." açıklamasından bulundu.



Bayer 04 Leverkusen'de 4 ay men cezası bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra sakatlığı süren Ömer Toprak da yarınki Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.



TAKIMLARIN OLASI İLK 11'LERİ ŞÖYLE:

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas, Koke, Thomas, Saul, Carrasco, Griezmann, Correa.



Bayer Leverkusen: Bernd Leno, Wendell, Jonathan Tah, Dragovic, Henrichs, Brandt, Kampl, Baumgartlinger, Bellarabi, Kevin Volland, Javier Hernandez.