 Son çeyrek finalistler – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Son çeyrek finalistler

    Son çeyrek finalistler
    'nde son çeyrek finalistler belli oluyor. Son 16 turu bugün ve yarın yapılacak 4 maçla sona erecek. B.Münih, B.Dortmund, R.Madrid ve Barcelona'nın çeyrek finale çıktığı devler arenasında bugün 22.45'te; Juventus-Porto (2-0) ve Leicester- Sevilla (1-2) maçları oynanacak.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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