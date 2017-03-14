Son çeyrek finalistler
Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor. Son 16 turu bugün ve yarın yapılacak 4 maçla sona erecek. B.Münih, B.Dortmund, R.Madrid ve Barcelona'nın çeyrek finale çıktığı devler arenasında bugün 22.45'te; Juventus-Porto (2-0) ve Leicester- Sevilla (1-2) maçları oynanacak.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Son çeyrek finalistler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.