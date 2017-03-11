2018'de Şampiyonlar Ligi cepte!

2014 sıralamasını 11, 2015'i 12, 2016'yı ise 11. sırada kapatan Türkiye, yeni statüde çok kritik hale gelen 10.'luğa kapağı temelli atmayı başardı. Bu statüyle şampiyonunu Devler Ligi'ne doğrudan gönderebilen ülke sayısı 12'den 10'a inerken, Türkiye son yıllarda yakaladığı istikrarı, bu yıl Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un topladığı puanlarla perçinleyerek, ilk 10'u garantiledi. Belçikalıların tarihi çıkışı nedeniyle ilk 9 şansını kaçırsak da Türk takımları, bu sezon topladığı 8.700 puanla son 3 sezonunu net bir şekilde geride bıraktı ve büyük bir eşiği atladı.

GELECEK DE AYDINLIK

38.00 puana ulaştığımız sıralamada Beşiktaş'la biraz daha ilerleme şansımız bulunurken, temsilcisi kalmayan Çekler 33.175 ile 11, İsviçre 32.075 ile 12'inci sırada yer alıyor. Aradaki farkın yanı sıra 2019/2020'yi belirleyecek gelecek sezonki sıralama için de Türkiye avantajını perçinliyor. 2018 Ülkeler Sıralaması'nda da son 4 sezonluk performansıyla 28.000 puana ulaşan Türkiye, 10.'lukta yer alırken, 11'inci Hollanda 25.049, 12'inci Çek Cumhuriyeti ise 24.675 ile 12'inci sırada. Bu da demek oluyor ki 2 sene sonrasının kontenjanları için dahi çok ciddi bir avantaj cebimizde olacak.







2018'DE YENİ DEVİR BAŞLIYOR!

İlk 10'a girmenin önemi, UEFA'nın 2018-2021 döneminde uygulamaya koyacağı yeni statüden kaynaklanıyor. Mevcut statüde; ilk 12 ülke arasında yer almak o ülkenin şampiyonunu Devler Ligi gruplarına yollaması için yeterli oluyordu. Türkiye'nin yeni statü öncesi ilk 10'u garantilemesi büyük önem taşıyor.