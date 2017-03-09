PSG'ye Fransız basınından yoğun eleştiri
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Fransız temsilcisi Paris-Saint Germain'in (PSG) İspanyol ekibi Barcelona'ya 6-1 yenilerek elenmesi, Fransız basınında geniş yer buldu.
"Tarif edilemez derecede kötü" başlığıyla maçın haberini duyuran L'Equipe gazetesi, Paris ekibinin 88. dakikaya kadar turu geçmeyi garantilediğini fakat 7 dakikada 3 gol yiyerek İspanyol ekibine tarihi bir çıkış şansı verdiğini yazdı. Gazete, "aşağılanma" olarak değerlendirdiği bu yenilgi ile PSG için tüm planların bozulduğunu da belirtti.
Le Figaro gazetesi ise üst manşetten verdiği haberinde, "Barcelona'da aşağılanan PSG, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti" başlığını kullandı. Gazete diğer sayfalarda ise, "Paris ayaklar altına alındı, çiğnendi, ezildi ve aşağılandı" başlığını tercih etti.
Haber kanalı BFMTV, "Paris'in inanılmaz batışı" başlığını tercih ederken, futbolcuların Paris'e gelişlerinde protesto ile karşılaştıkları, araçların ve çevrenin zarar gördüğü, orta saha oyuncusu Thiago Motta'nın bir taraftara aracıyla çarptığını yazdı.
Le Monde gazetesi, maçla ilgili "inanılması güç bir elenme" ifadesini kullanırken, Paris ekibinin Barcelona karşısında inanılması güç bir skorla elendiğini kaydetti.
PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi'nin, "7 dakikada üç gol yemek çok ağır" şeklindeki sözlerini başlığa çıkaran Liberation da, "maçın bitimine 2 dakika kala tur atlayan taraf olarak görülen PSG'nin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya gömüldüğü" ve "imkansızdı ve bunu başardılar" ifadeleriyle Fransız kulübünün elenmesini eleştirdi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:21
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Toplam 16
Yorum
TARAFTAR BİZ EMENİKEDEN KURTULMADAN.BUNLAR YENİSİNE TALİP OLUYORLAR BİTMEYECEKMİ BİZİM ÇİLEMİZ YA RABBİM.
- Tudor'un adamları
Toplam 9
Yorum
kan bedava mı olur mu sence bu kendilerine verirler parayı bizim kulupte bu zihniyet ve yönetim olursa
- "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"
Toplam 31
Yorum
erdi hiç yakışmayacak hareketler
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