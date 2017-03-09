''Bir daha görev almayabilir!''
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona'nın Paris Saint-Germain'i (PSG) 6-1 yendiği maçı yöneten Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin, İspanya'da gündeme oturdu.
İspanyol spor gazetesi Marca, 38 yaşındaki Aytekin'in, karşılaşma sırasında verdiği kararların tartışmaya yol açtığını ve Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra görev almama riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.
Haberde, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın karşılaşmayı Nou Camp'ta izlediği ve hakem Aytekin'in verdiği kararları beğenmediği belirtildi. UEFA'nın ise Deniz Aytekin'in yönetimiyle ilgili olarak ilk ve ikinci yarı sonlarına ilave edilen ek süreleri uzun bulduğu ifade edildi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:47
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Yorum
fboğuz Fb ilk başta hocayı belirlesin balotelli üst düzey topçu ama çatlak bunu diğer bir çatlak bielsa oynatır fbye bacca tarzı adam lazım
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fbcan sorunsuz adam alın arkadaş bi tarafı havada adamları görmekten bıktı taraftar
- İşte haftanın hakemleri
Toplam 3
Yorum
PUANLAR YİNE KAYYIP GS YIN BELALISI TERMİNATÖR FIRAT AYDINUS YİNE ATANMIŞ GS MAÇINA. NEDEN GS KENDİ EVİNDEKİ AVANTAJI YOK ETMEK İÇİN. GS YIN PUANLARI KAYIP Yİ
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