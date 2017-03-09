 ''Bir daha görev almayabilir!'' – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    ''Bir daha görev almayabilir!''

    ''Bir daha görev almayabilir!''

    'nde, 'nın Paris Saint-Germain'i () 6-1 yendiği maçı yöneten Türk asıllı Alman hakem , İspanya'da gündeme oturdu.

    İspanyol spor gazetesi Marca, 38 yaşındaki Aytekin'in, karşılaşma sırasında verdiği kararların tartışmaya yol açtığını ve Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra görev almama riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

    Haberde, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın karşılaşmayı Nou Camp'ta izlediği ve hakem Aytekin'in verdiği kararları beğenmediği belirtildi. UEFA'nın ise 'in yönetimiyle ilgili olarak ilk ve ikinci yarı sonlarına ilave edilen ek süreleri uzun bulduğu ifade edildi.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:47
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