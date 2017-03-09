''Bir daha görev almayabilir!''

İspanyol spor gazetesi Marca, 38 yaşındaki Aytekin'in, karşılaşma sırasında verdiği kararların tartışmaya yol açtığını ve Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra görev almama riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Haberde, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın karşılaşmayı Nou Camp'ta izlediği ve hakem Aytekin'in verdiği kararları beğenmediği belirtildi. UEFA'nın ise Deniz Aytekin'in yönetimiyle ilgili olarak ilk ve ikinci yarı sonlarına ilave edilen ek süreleri uzun bulduğu ifade edildi.