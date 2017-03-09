Barça-PSG maçına Deniz Aytekin damgası
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında PSG ile Camp Nou'da karşılaştı. Dünyanın gözünü çevirdiği maçı yöneten Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'e büyük iş düştü.
Almanya Futbol Federasyonu'ndan Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Barcelona henüz 3. dakikada Suarez'in golüyle 1-0 öne geçerken bu pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediğine gol çizgisi teknolojisi karar verdi. Uruguaylı yıldızın kafa vuruşunda PSG savunması topu kale içinden çıkarsa da hakem Deniz Aytekin gol kararını verdi.
Karşılaşmaya ayrıca verilmeyen penaltı kararları damga vurdu. İlk yarıda elle oynama itirazları arasında Barcelona'nın 3, PSG'nin ise 1 pozisyonda penaltı beklentisi karşılık bulmadı.
6.HAKEMİN UYARISIYLA KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Barcelona karşılaşmanın 49. dakikasında Neymar'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanırken, Deniz Aytekin bu pozisyonda da tereddüt yaşadı. Meunier, dengesini kaybedip yere düşünce, ceza sahasındaki Neymar'ı yere indirdi. Hakem Deniz Aytekin önce autu gösterirken maçın 6. hakemi kale çizgisine koşunca Aytekin kararını değiştirdi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Neymar skoru 3-0'a getiren golü attı.
BİR PENALTI DA 90'DA
4 penaltının verilmediği maçta Barcelona karşılaşmadaki ikinci penaltısını 90. dakikada kazandı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Suarez'i arkadan müdahaleyle indiren Marquinhos penaltıya neden oldu. Brezilyalı oyuncu bu pozisyonda sarı kart gördü. Penaltıyı gole çeviren Neymar skoru 5-1'e getirdi.
İşte o pozisyonlar:
-Neymar'ın vuruşunda PSG savunmasının elle müdahalesi sonrası karar devam.
-Messi'nin havalandırdığı topta bir elle oynama daha.
-Bu kez Mascherano'nun müdahalesinde PSG penaltı bekledi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:19
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Toplam 16
Yorum
TARAFTAR BİZ EMENİKEDEN KURTULMADAN.BUNLAR YENİSİNE TALİP OLUYORLAR BİTMEYECEKMİ BİZİM ÇİLEMİZ YA RABBİM.
- Tudor'un adamları
Toplam 9
Yorum
kan bedava mı olur mu sence bu kendilerine verirler parayı bizim kulupte bu zihniyet ve yönetim olursa
- "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"
Toplam 31
Yorum
erdi hiç yakışmayacak hareketler
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