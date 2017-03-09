 Aubameyang coştu Dortmund turladı – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Aubameyang coştu Dortmund turladı

    Aubameyang coştu Dortmund turladı

    Benfica'yı 1-0'ın rövanşında 4-0 mağlup eden Borussia Dortmund, çeyrek finale yükseldi.

    Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Bencifa'yı rövanşta 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi 4. dakikada Aubameyang ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda Dortmund farkı açtı. 59. dakikada Pulisic ile farkı 2'ye çıkaran Alman ekibi, 61. dakikada Aubameyang'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti. 85. dakikada bir kez daha sahne alan Aubameyang skoru belirleyen golü kaydetti. (4-0) Bu sonuçla Borussia Dortmund, adını bir üst tura yazdırdı.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:00
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