Aubameyang coştu Dortmund turladı
Benfica'yı 1-0'ın rövanşında 4-0 mağlup eden Borussia Dortmund, çeyrek finale yükseldi.
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Bencifa'yı rövanşta 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi 4. dakikada Aubameyang ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda Dortmund farkı açtı. 59. dakikada Pulisic ile farkı 2'ye çıkaran Alman ekibi, 61. dakikada Aubameyang'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti. 85. dakikada bir kez daha sahne alan Aubameyang skoru belirleyen golü kaydetti. (4-0) Bu sonuçla Borussia Dortmund, adını bir üst tura yazdırdı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:00
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Aubameyang coştu Dortmund turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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