Çakır çaldı, Real turladı!

İlk maçta deplasmanda Real Madrid'e 3-1 yenilen Napoli, rövanşa üst üste ataklarla başladı. 24. dakikada Real Madrid ceza sahası önünde, Marek Hamsik'in ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Dries Mertens, yerden düzgün bir vuruşla Napoli'yi 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra daha fazla hücuma çıkan Real Madrid'de 29. dakikada topla buluşan Cristiano Ronaldo'nun sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü. 37. dakikada gelişen Napoli atağında, Real Madrid defansından seken top ceza sahasında Mertens'in önüne düştü. Belçi·kalı futbolcunun topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak bu kez Real Madrid kale di·reğinden döndü. Çakır'ın düdüğünün ardından Napoli, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda Real Madrid, kritik maçlarda attığı gollerle öne çıkan savunma oyuncusu Sergio Ramos ile 51. dakikada eşitliği (1-1) sağladı. 57. dakikada Napoli'de Mertens'in kendi kalesine attığı gol, Real Madrid'i maçta 2-1 öne geçirdi.

Oyunun kontrolünü ele alan Real Madrid, 90+1'inci dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Ronaldo'nun ceza sahasından sert şutunda top, Napoli kalecisi Pepe Reina'dan dönerken Alvaro Morata'nın önünde kaldı. İspanyol oyuncu, topu boş ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca mücadele ilk maçtaki gibi Real Madrid'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.