Bayern 5-1'e abone!

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Arsenal, aradığı golü 20. dakikada Theo Walcott ile buldu. Kısa paslaşmaların ardından sağ kanatta topla buluşan Walcott, Bayern Müni·h defansını çalımlayarak sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Manuel Neuer'i avladı ve Arsenal'i· 1-0 öne geçi·rdi·. Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Arsenal ceza sahasında çalımlarla ilerlerken İngiltere temsilcisinin kaptanı Laurent Koscielny tarafından faulle durduruldu ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sırasında sarı kart gören Koscielny, karara itiraz edince ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lewandowski, 55'inci dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

Golden sonra rahatlayan Bayern Münih, rakibinin 10 kişi kalmasından da faydalanarak üst üste goller buldu. Bavyera temsilcisi, 68'inci dakikada Arjen Robben, 78'de Douglas Costa, 80 ve 85'te Arturo Vidal ile ağları havalandırarak karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.



WENGER'E İSTİFA ÇAĞRISI

Bu arada, karşılaşma öncesi yaklaşık 200 Arsenalli taraftar, stat çevresinde protesto yürüyüşü düzenleyerek Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'i tezahüratlarıyla istifaya çağırdı.



Şampiyonlar Ligi'nde yarın, Borussia Dortmund ile Benfica ve Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki son 16 turu rövanş maçları oynanacak.