Bayern 5-1'e abone!
İngiltere ekibi Arsenal, ilk maçta 5-1 yenildiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Londra'da Emirates Stadı'nda konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Arsenal, aradığı golü 20. dakikada Theo Walcott ile buldu. Kısa paslaşmaların ardından sağ kanatta topla buluşan Walcott, Bayern Müni·h defansını çalımlayarak sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Manuel Neuer'i avladı ve Arsenal'i· 1-0 öne geçi·rdi·. Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Arsenal ceza sahasında çalımlarla ilerlerken İngiltere temsilcisinin kaptanı Laurent Koscielny tarafından faulle durduruldu ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sırasında sarı kart gören Koscielny, karara itiraz edince ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lewandowski, 55'inci dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.
Golden sonra rahatlayan Bayern Münih, rakibinin 10 kişi kalmasından da faydalanarak üst üste goller buldu. Bavyera temsilcisi, 68'inci dakikada Arjen Robben, 78'de Douglas Costa, 80 ve 85'te Arturo Vidal ile ağları havalandırarak karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
WENGER'E İSTİFA ÇAĞRISI
Bu arada, karşılaşma öncesi yaklaşık 200 Arsenalli taraftar, stat çevresinde protesto yürüyüşü düzenleyerek Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'i tezahüratlarıyla istifaya çağırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde yarın, Borussia Dortmund ile Benfica ve Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki son 16 turu rövanş maçları oynanacak.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:25
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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