Barcelona PSG maçına Deniz Aytekin damgası
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında PSG ile Camp Nou'da karşılaştı. Dünyanın gözünü çevirdiği maçı yöneten Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'e büyük iş düştü.
Almanya Futbol Federasyonu'ndan Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Barcelona henüz 3. dakikada Suarez'in golüyle 1-0 öne geçerken bu pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediğine gol çizgisi teknolojisi karar verdi. Uruguaylı yıldızın kafa vuruşunda PSG savunması topu kale içinden çıkarsa da hakem Deniz Aytekin gol kararını verdi.
Karşılaşmaya ayrıca verilmeyen penaltı kararları damga vurdu. İlk yarıda elle oynama itirazları arasında Barcelona'nın 3, PSG'nin ise 1 pozisyonda penaltı beklentisi karşılık bulmadı.
6.HAKEMİN UYARISIYLA KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Barcelona karşılaşmanın 49. dakikasında Neymar'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanırken, Deniz Aytekin bu pozisyonda da tereddüt yaşadı. Meunier, dengesini kaybedip yere düşünce, ceza sahasındaki Neymar'ı yere indirdi. Hakem Deniz Aytekin önce autu gösterirken maçın 6. hakemi kale çizgisine koşunca Aytekin kararını değiştirdi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Neymar skoru 3-0'a getiren golü attı.
İşte o pozisyonlar:
-Neymar'ın vuruşunda PSG savunmasının elle müdahalesi sonrası karar devam.
-Messi'nin havalandırdığı topta bir elle oynama daha.
-Bu kez Mascherano'nun müdahalesinde PSG penaltı bekledi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
- "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"
Toplam 11
Yorum
Geçmiş olsun Eğer yunanistanın Fenerbahçesi ise beşiktaş jimnastik kulbüne geçmiş olsun makus talihini yaşayacak demektir.
- Durica yürüyüşlere başladı
Toplam 3
Yorum
nur Allah aşkına bu haberleri kim hazırlıyo departmana yeni birisi mi alındı ne oldu bilmiyorum ama durica ne ara 36 oldu :D
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Toplam 38
Yorum
hamsi kafalar Trabzon taraftarı yönetimden hesap sorması lazım ama nerde bonservis parasını yönetimin cebinden ödemesi lazım alırsınız tolgayı 5 milyona.
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