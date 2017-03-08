Barcelona destan yazdı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona tarihi bir geri dönüşe imza atarak çeyrek finale adını yazdırdı. 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında PSG'yi sahasında 90+5. dakikada Sergi Roberto'nun golüyle 6-1 mağlup eden Barcelona tur atlayan taraf oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Paris Saint Germain'e 4-0 mağlup olan Barcelona, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı ve çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Katalan ekibi Barcelona, Camp Nou'da Fransız temsilcisi PSG'yi konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Barcelona 3. dakikada Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Kurzawa'nın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran Katalan ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarıda baskılı futbolunu sürdüren Barcelona 50. dakikada Messi'nin penaltı golüyle ile farkı 3'e çıkardı. 62. dakikada PSG, Cavani ile skoru 3-1'e getirdi. 88. dakikada Neymar'ın golüyle fark tekrar 3'e çıkarken, Brezilyalı oyuncu 90. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 5-1 yaptı. 90+5. dakikada Sergi Roberto'nun golüyle Barcelona sahadan 6-1 galip ayrıldı ve ilk maçta 4-0 yenildiği rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Öte yandan milli oyuncu Arda Turan, 65. dakikada Iniesta'nın yerine oyuna dahil oldu ve başarılı bir oyun sergiledi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:17
- "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"
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Yorum
Geçmiş olsun Eğer yunanistanın Fenerbahçesi ise beşiktaş jimnastik kulbüne geçmiş olsun makus talihini yaşayacak demektir.
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Toplam 3
Yorum
nur Allah aşkına bu haberleri kim hazırlıyo departmana yeni birisi mi alındı ne oldu bilmiyorum ama durica ne ara 36 oldu :D
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Toplam 38
Yorum
hamsi kafalar Trabzon taraftarı yönetimden hesap sorması lazım ama nerde bonservis parasını yönetimin cebinden ödemesi lazım alırsınız tolgayı 5 milyona.
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