Aubameyang coştu Dortmund turladı
Benfica'yı 1-0'ın rövanşında 4-0 mağlup eden Borussia Dortmund, çeyrek finale yükseldi.
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Bencifa'yı rövanşta 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi 4. dakikada Aubameyang ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda Dortmund farkı açtı. 59. dakikada Pulisic ile farkı 2'ye çıkaran Alman ekibi, 61. dakikada Aubameyang'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti. 85. dakikada bir kez daha sahne alan Aubameyang skoru belirleyen golü kaydetti. (4-0) Bu sonuçla Borussia Dortmund, adını bir üst tura yazdırdı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
- "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"
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Yorum
Geçmiş olsun Eğer yunanistanın Fenerbahçesi ise beşiktaş jimnastik kulbüne geçmiş olsun makus talihini yaşayacak demektir.
- Durica yürüyüşlere başladı
Toplam 3
Yorum
nur Allah aşkına bu haberleri kim hazırlıyo departmana yeni birisi mi alındı ne oldu bilmiyorum ama durica ne ara 36 oldu :D
- ''Mehmet Fener’e imza attı''
Toplam 38
Yorum
hamsi kafalar Trabzon taraftarı yönetimden hesap sorması lazım ama nerde bonservis parasını yönetimin cebinden ödemesi lazım alırsınız tolgayı 5 milyona.
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