Aubameyang coştu Dortmund turladı

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Bencifa'yı rövanşta 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi 4. dakikada Aubameyang ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda Dortmund farkı açtı. 59. dakikada Pulisic ile farkı 2'ye çıkaran Alman ekibi, 61. dakikada Aubameyang'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti. 85. dakikada bir kez daha sahne alan Aubameyang skoru belirleyen golü kaydetti. (4-0) Bu sonuçla Borussia Dortmund, adını bir üst tura yazdırdı.