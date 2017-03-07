 Çakır çaldı, Real turladı! – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Çakır çaldı, Real turladı!

    Çakır çaldı, Real turladı!

    Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta tur atlayan taraf oldu.

    Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti. İlk maçı da aynı skorla kazanan Madrid ekibi, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

    Mertens'in 24. dakikada attığı golle devreye 1-0 önde giren Napoli'nin hayallerini Sergio Ramos yıktı. Yıldız savunmacı 51 ve 57. dakikalarda attığı gollerle Real Madrid'i 2-1 öne geçirirken, 90+1'de sahneye çıkan Morata maça noktayı koydu.

    Mücadelede düdük çalan Cüneyt Çakır, başarılı bir performans sergilerken, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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