Çakır çaldı, Real turladı!

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda Napoli'yi 3-1 mağlup etti. İlk maçı da aynı skorla kazanan Madrid ekibi, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Mertens'in 24. dakikada attığı golle devreye 1-0 önde giren Napoli'nin hayallerini Sergio Ramos yıktı. Yıldız savunmacı 51 ve 57. dakikalarda attığı gollerle Real Madrid'i 2-1 öne geçirirken, 90+1'de sahneye çıkan Morata maça noktayı koydu.



Mücadelede düdük çalan Cüneyt Çakır, başarılı bir performans sergilerken, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.