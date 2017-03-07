Çakır çaldı, Real turladı!
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Real Madrid tur atlayan taraf oldu.
Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda Napoli'yi 3-1 mağlup etti. İlk maçı da aynı skorla kazanan Madrid ekibi, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
Mertens'in 24. dakikada attığı golle devreye 1-0 önde giren Napoli'nin hayallerini Sergio Ramos yıktı. Yıldız savunmacı 51 ve 57. dakikalarda attığı gollerle Real Madrid'i 2-1 öne geçirirken, 90+1'de sahneye çıkan Morata maça noktayı koydu.
Mücadelede düdük çalan Cüneyt Çakır, başarılı bir performans sergilerken, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:04
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Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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