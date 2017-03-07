Bayern 5-1'e abone!

Maça çok etkili başlayan Arsenal, 20. dakikada Theo Walcott'un harika golüyle devreye de 1-0 önde girdi. Ancak ikinci yarıda işler bir anda tersine döndü.



54. dakikada penaltıya neden olan Koscielny, bir de kırmızı kart görünce Arsenal 10 kişi kaldı. Penaltıyı gole çeviren Lewandowski de skora dengeyi getirdi. 68'de Robben, Bayern'i öne geçirirken, 78'de Douglas Costa ile 80 ve 85. dakikada Vidal farkı getiren isimler oldu.

Bu sonuçla Bayern Münih, toplamda 10-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.