 Bayern 5-1'e abone! – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bayern 5-1'e abone!

    Bayern 5-1'e abone!

    Şampiyonlar Ligi 2. turunda , 5-1 yenildiği ilk maçın rövanşında 'e yine aynı skorla mağlup oldu.

    Maça çok etkili başlayan , 20. dakikada Theo Walcott'un harika golüyle devreye de 1-0 önde girdi. Ancak ikinci yarıda işler bir anda tersine döndü.

    54. dakikada penaltıya neden olan Koscielny, bir de kırmızı kart görünce Arsenal 10 kişi kaldı. Penaltıyı gole çeviren Lewandowski de skora dengeyi getirdi. 68'de Robben, Bayern'i öne geçirirken, 78'de Douglas Costa ile 80 ve 85. dakikada Vidal farkı getiren isimler oldu.

    Bu sonuçla , toplamda 10-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern 5-1'e abone! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.