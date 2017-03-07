Bayern 5-1'e abone!
Şampiyonlar Ligi 2. turunda Arsenal, 5-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Bayern Münih'e yine aynı skorla mağlup oldu.
Maça çok etkili başlayan Arsenal, 20. dakikada Theo Walcott'un harika golüyle devreye de 1-0 önde girdi. Ancak ikinci yarıda işler bir anda tersine döndü.
54. dakikada penaltıya neden olan Koscielny, bir de kırmızı kart görünce Arsenal 10 kişi kaldı. Penaltıyı gole çeviren Lewandowski de skora dengeyi getirdi. 68'de Robben, Bayern'i öne geçirirken, 78'de Douglas Costa ile 80 ve 85. dakikada Vidal farkı getiren isimler oldu.
Bu sonuçla Bayern Münih, toplamda 10-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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