Son 16 rövanşları yarın başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) (1-5)
Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
8 Mart Çarşamba:
Borussia Dortmund (Almanya) - Benfica (Portekiz) (0-1)
Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) (0-4)
14 Mart Salı:
Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (2-0)
Leicester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (1-2)
15 Mart Çarşamba:
Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya) (4-2)
Monaco (Fransa) - Manchester City (İngiltere) (3-5)
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:11
- ‘Seneye yarıştayız’
Toplam 1
Yorum
balturk tarbazonlu 15 yatacak sonra her maça gidecek. bizde katkımız store den yapacağız. başk trabzon yok. en kötü günde bile destek tam destek.
- Avrupa’da yanlı hakem korkusu
Toplam 4
Yorum
murat oyanlı hakemler sizin yanınızda iyi duruyor T NİCKLİ ARKADAŞ bileginin hakkıyla puan alıp arayı kapatacagına şampiyon olmaya çalışacagın
- Şans yardımıyla
Toplam 6
Yorum
kartal şans yardımıyla mı,şuna delikanlı gibi el ve hakem yardımıyla desene.
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