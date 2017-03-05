UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında oynanacak Napoli-Real Madrid maçını yönetecek.
İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadyumu'nda 7 Mart Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek de ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Cüneyt Çakır, Napoli-Real Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4, toplamda ise 30. maçına çıkmış olacak.
Cüneyt Çakır, Napoli-Real Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4, toplamda ise 30. maçına çıkmış olacak.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Muhteşem Atiba
Toplam 2
Yorum
1903 Seneye fenerdeymis , Q7 ile beraber gidiyorlarmis AHAHAHAHAHAHAHA :))))
- Tudor, Antalyaspor maçı için tarcihini yaptı
Toplam 1
Yorum
alibeker Eğer Selçuk İnan ilk 11'de yer alırsa, bu takımdan artık bir şey beklemeyin.
- Erman Toroğlu'ndan Quaresma yorumu
Toplam 11
Yorum
ali Querasma'nın kadro dışı bırakılması lazım. Her maçta kırmızı kartı var, ama ülkemizde mert ve korkusuz hakemler olmadığından göstermiyorlar, sarı ile geçiştiriyorlar!
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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