 UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

    UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında oynanacak Napoli-Real Madrid maçını yönetecek.

    İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadyumu'nda 7 Mart Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek de ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak.

    Cüneyt Çakır, Napoli-Real Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4, toplamda ise 30. maçına çıkmış olacak.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:51
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