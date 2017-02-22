 Porto’nun rakibi Juve – Fotomaç – 22 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’nun rakibi Juve

    Porto’nun rakibi Juve
    'nde bugün 2 maç oynanacak. 22.45'te başlayacak mücadeleler yine nefesleri kesmeye aday. Porto sahasında Juventus'u ağırlayacak. Sevilla ise Premier Lig'in sürpriz şampiyonu Leicester City ile karşı karşıya gelecek.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Porto’nun rakibi Juve haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.