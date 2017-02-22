 Manchester City'den harika geri dönüş! – Fotomaç – 22 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'den harika geri dönüş!

    Manchester City'den harika geri dönüş!

    İngiliz ekibi , Etihad Stadı'nda Fransa Birinci Futbol Ligi temsilcisi ile karşılaştı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım, 26. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. , 36. dakikada Radamel Falcao ve 40. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerle skoru 2-1 getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    Maçın 48. dakikasında Monaco penaltı kazandı. 50. dakikada Falcao penaltı atışını kullandı ancak kaleci Caballero gole izin vermedi.

    58. dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle 2-2'lik eşitliği sağladı. Monaco, 61. dakikada Falcao'nun şık golüyle 3-2 öne geçse de İngiliz ekibi, 71. dakikada Agüero, 77. dakikada John Stones ve 82. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle skoru 5-3'e taşıdı.

    İki takım da kalan sürede gol atamayınca müsabaka Manchester City'nin 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City'den harika geri dönüş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.