Manchester City'den harika geri dönüş!
İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadı'nda Fransa Birinci Futbol Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım, 26. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Monaco, 36. dakikada Radamel Falcao ve 40. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerle skoru 2-1 getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Maçın 48. dakikasında Monaco penaltı kazandı. 50. dakikada Falcao penaltı atışını kullandı ancak kaleci Caballero gole izin vermedi.
Manchester City 58. dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle 2-2'lik eşitliği sağladı. Monaco, 61. dakikada Falcao'nun şık golüyle 3-2 öne geçse de İngiliz ekibi, 71. dakikada Agüero, 77. dakikada John Stones ve 82. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle skoru 5-3'e taşıdı.
İki takım da kalan sürede gol atamayınca müsabaka Manchester City'nin 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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